Ultimissime formazioni Napoli-Juve, Sky: Spalletti non rischia Zielinski, Allegri si copre col 3-5-2 e lascia fuori Kean

Ultimissime formazioni Napoli-Juventus - Se il club azzurro può trovare la terza vittoria nelle prime 3 gare di Serie A, dall'altro lato la squadra di Allegri ha solo un punto e tante asenze e dovrà reagire allo stadio Diego Armando Maradona. L'appuntamento è per oggi, ore 18:00 all'impianto di Fuorigrotta. Ma quali sono le ultimissime di formazione di Napoli-Juve?

La certezza è legata all’assenza dei sudamericani, non convocati da Allegri dopo gli impegni con le rispettive nazionali nelle gare di qualificazione al prossimo Mondiale. Contro il Napoli, dunque, non ci saranno Bentancur, Dybala, Alex Sandro e Danilo. Assente anche Cuadrado (lui sarebbe rientrato in tempo utile), rimasto in Colombia causa gastroenterite; Allegri non rischia nemmeno Chiesa, non al meglio. L’allenatore bianconero dovrebbe mandare in campo la sua Juve con un 3-5-2: davanti a Szczesny, trio difensivo composto da De Ligt, Bonucci e Chiellini, a centrocampo De Sciglio a destra e Pellegrini a sinistra, al centro McKennie e Rabiot agiranno ai fianchi di Locatelli. In attacco tandem offensivo composto da Morata e Kulusevski, con Kean che partirà dalla panchina pronto a fare il suo nuovo esordio in bianconero. Torna tra i convocati Ramsey.