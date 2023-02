Ultimissime formazioni Sky Empoli-Napoli, 3 cambi per Spalletti: scelto il bomber

Ultimissime formazioni Sky Empoli Napoli. Arrivano le novità in merito alle scelte di formazione di Zanetti e Spalletti per Empoli-Napoli in programma oggi alle ore 18:00 allo stadio Castellani.

Formazioni Empoli Napoli, ultimissime Sky

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Marin; Baldanzi; Piccoli, Satriano. All. Zanetti

Zanetti deve ovviare alle squalifiche di Akpa Akpro e Bandinelli a centrocampo. Al loro posto ci saranno Haas e Henderson

Con quest'ultimo regista, probabile lo spostamento di Marin nel ruolo di mezzala sinistra

In attacco non c'è Cambiaghi per infortunio e anche Caputo è in dubbio per un risentimento. Zanetti potrebbe lanciare la giovane coppia Satriano-Piccoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Qualche rotazione, ma non eccessivo turnover per Spalletti. L'obiettivo è proseguire la striscia di vittorie consecutive e mantenere il vantaggio di 15 punti sull'Inter seconda

Un cambio per reparto: in difesa si dovrebbe rivedere Mario Rui al posto di Olivera a sinistra

A centrocampo Elmas dovrebbe dare il cambio a Zielinski come accaduto contro il Sassuolo. In avanti Politano è favorito su Lozano a destra