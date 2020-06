Sky - Petagna potrà scegliere dal 30 giugno: finire la stagione alla SPAL o passare al Napoli?

Ultime notizie Napoli calcio. Secondo quanto riportato dal collega Luca Marchetti di Sky, la questione dei prestiti si potrebbe risolvere con un accordo tra i calciatori e il loro nuovo club a cui dovrebbero approdare dal primo luglio. E' il caso di Andrea Petagna, il cui prestito alla SPAL è in scadenza, e che dovrebbe approdare in azzurro.

Il giocatore dovrebbe scegliere tra il finire il campionato con la SPAL in lotta per la salvezza oppure passare in maglia azzurra, trovare meno spazio ma guadagnare di più. Lo stesso vale per Dejan Kulusevski di proprietà della Juventus, ma in prestito al Parma.