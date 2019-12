Ultime da Udine - Si allenano a parte Jajalo e Sema, entrambi in dubbio contro il Napoli

Allenamento pomeridiano per l'Udinese che sta preparando la sfida con il Napoli in programma sabato prossimo alle 18.

Non si sono allenati con i compagni il regista Jajalo e l'esterno Sema. Il primo sicuramente non ci sarà contro i partenopei, qualche speranza per lo svedese, ma difficilmente potrà essere della partita.

Al posto di Jajalo ci sarà ancora Walace che formerà il centrocampo insieme a Mandragora e De Paul. Ken Sema sarà invece sostituito da uno tra Samir e Stryger Larsen con il secondo favorito.