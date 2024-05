Ultima di Osimhen in maglia Napoli, ci sarà con il Lecce? Cosa filtra da Castel Volturno

Notizie Napoli calcio. Napoli-Lecce potrebbe essere l'ultima partita di Victor Osimhen in maglia azzurra prima della cessione in estate. 

Osimhen, però, non è ancora al meglio e rischia di non esserci domani al Maradona. Ecco quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset: 

Si è allenato anche oggi a parte sul campo Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli in questi giorni si sta impegnando moltissimo per provare a superare il risentimento muscolare e scendere in campo domani al Maradona per il suo ultimo match con la maglia del Napoli nella partita di fine stagione contro il Lecce. Domani si saprà delle sue condizioni fisiche per vedere se potrà giocare dall'inizio o magari entrare nel finale.