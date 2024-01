Ultim'ora: SSC Napoli in silenzio stampa! Parla solo De Laurentiis

SSC Napoli in silenzio stampa! Ultime notizie: è la decisione del club partenopeo in seguito alla sconfitta in finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, partita gravemente condizionata dagli errori arbitrali. Il Napoli dunque non risponderà alle domande dei giornalisti nel post-partita e nè Mazzarri, nè i calciatori, nè altri dirigenti dovrebbero parlare ai microfoni di Mediaset nel post-partita. Parlerà solo Aurelio De Laurentiis.

Napoli in silenzio stampa

Napoli in silenzio stampa. L'unico commento del club al momento resta quello sul sito ufficiale, dove si legge: "Nonostante il maltolto gli azzurri sono stoici a resistere per mezzora con ordine e carattere. Al 91' poi arriva il gol di Lautaro che decide quel che rimane della sfida. Di altro c'è poco da raccontare. Esiste un albo d'oro ed esiste una interpretazione della storia. Il calcio non ammette revisionismo e segue la legge del risultato. Si dice che chi vince festeggia e chi perde spiega. Ma a volte, anche chi perde, avrebbe bisogno di una ragionevole spiegazione. Onore all'Inter che conquista la Supercoppa. Al Napoli va il tributo e l'encomio per un gruppo che fino all'ultimo secondo ha mostrato il petto. Dove mai come stasera è tornato a splendere il bagliore vivido dello scudetto...".