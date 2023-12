Ultim'ora Sky - Napoli-Cagliari, scelto il sostituto di Zielinski: la formazione

Ultime notizie Serie A - Dopo la vittoria contro il Braga che ha permesso la conquista degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli si prepara per tornare di nuovo in campo. Gli azzurri infatti affronteranno il Cagliari di Ranieri al Maradona per la sedicesima giornata di Serie A. E c'è un pesante forfait dell'ultim'ora a centrocampo, con Zielinski out dai convocati di Napoli-Cagliari, a causa di un dolore al ginocchio.

Queste le ultimissime di formazione da Sky Sport per Napoli-Cagliari con le scelte di Mazzarri:

"E se in Europa in Napoli ha strappato il pass per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, in campionato le cose vanno diversamente. Il club infatti accoglie il Cagliari con due sconfitte di fila sulle spalle, arrivate contro Inter e Juventus. Mazzarri vorrà cercare la reazione provando a confermare il 4-3-3. In porta ci sarà Meret, mentre la difesa a quattro sarà composta da Di Lorenzo e Natan sugli esterni, con Rrahmani e Juan Jesus che formeranno la coppia centrale.

A centrocampo invece spazio ad Anguissa, Lobotka e Cajuste. Infine, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia agiranno nel tridente offensivo azzurro. Zielinski non convocato per un problema al ginocchio così come Elmas, out per un risentimento muscolare".