ULTIM'ORA - Scontri Napoli-Union Berlino, centinaia di ultras tedeschi lasciano la città: il motivo

Buona parte dei 250 ultras tedeschi protagonisti degli scontri con le forze di polizia della scorsa notte a Napoli hanno lasciato la città. I tifosi tedeschi erano, tra l'altro, tutti senza biglietto e quindi non avrebbero potuto assistere alla partita di Champions League tra il Napoli e l'Union Berlino che si terrà a partire dalle 18.45 allo stadio Maradona.In città, in queste ore, è previsto l'arrivo di oltre duemila supporter dell'Union che la Digos sta intercettando con servizi di monitoraggio in aeroporto, nella stazione di Napoli Centrale e sull'autostrada A1. A riferirlo è l'edizione on line de Il Mattino