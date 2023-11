Ultime notizie SSC Napoli - Ultim'ora comunicata dalla SSC Napoli, perché in porta per Napoli-Empoli gioca Gollini e non Meret: come comunicato dalla società partenopea, Alex Meret non andrà neanche in panchina.

Alex Meret va in tribuna per Napoli-Empoli e non giocherà: il portiere azzurro - come comunicato dalla SSC Napoli in una nota - ha accusato un lieve affaticamento al polpaccio sinistro durante il riscaldamento.