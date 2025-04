Ultim'ora: Inter-Roma rinviata per la morte del Papa! Ecco quando si recupera

Ultim'ora: la Serie A si ferma per la morte di Papa Francesco. Per consentire lo svolgimento dei funerali del Papa previsti sabato a Roma, il campionato di Serie A sarà sospeso e le partite del sabato posticipate al giorno seguente. Lo ha reso noto Nello Musumeci, il ministro per la Protezione civile, al termine del Consiglio dei ministri di oggi.

Serie A, partite rinviate

Di conseguenza, vengono rinviate le seguenti partite:

Como-Genoa rinviata

Inter-Roma rinviata

Lazio-Parma rinviata

Il campionato di Serie A riprenderà regolarmente domenica 27 aprile e con ogni probabilità le tre partite del sabato si disputeranno il giorno successivo. Un problema per l'Inter che mercoledì è impegnata in trasferta a Barcellona per la semifinale di Champions League.

Quando si recuperano le partite rinviate

Ecco dunque quando si recupera Inter-Roma: domenica 27 aprile a soli tre giorni dalla partita col Barcellona. Ora si attende la decisione ufficiale delle Lega Serie A sulla data del recupero delle tre partite, comprese Como-Genoa e Lazio-Parma. In teoria, queste potrebbero essere le date dei recuperi di Serie A: