ULTIM'ORA - Infortunio per l'Inter, Bastoni esce per una distorsione alla caviglia contro la Roma

Brutto infortunio in casa Inter per Bastoni dopo uno scontro con Zaniolo al 43' del primo tempo nella sfida contro la Roma. Nel contrasto aereo, infatti, il difensore nerazzurro ha messo male il piede a terra, procurandosi un trauma distorsivo alla caviglia destra, come conferma l'Inter a fine primo tempo. Al 44' è stato quindi costretto a lasciare il campo, al suo posto è subentrato de Vrij.

Bastoni è stato squalificato dal Giudice Sportivo e avrebbe comunque saltato Napoli-Inter, ma nonostante si sia parlato di una possibilità di ricorso da parte dell'Inter per come ha abbandonato il campo pare evidente il suo forfait al Maradona. Al di là della squalifica di 2 giornate.