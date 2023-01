Ultim'ora CorSport - Provvedimenti per Napoli-Juventus, arriva la decisione del Viminale

Ultime notizie Serie A - Arriva il pugno duro del Viminale dopo gli scontri di domenica scorsa, tra gli ultras giallorossi e partenopei. Ma nell'incontro s'è parlato anche dei possibili provvedimenti per l'imminente gara di Napoli-Juventus.

Napoli-Juve, nessun provvedimento per i tifosi

Ed è arrivata questa decisione: nessun provvedimento per Napoli-Juve. Questa la notizia che arriva dall'edizione online del Corriere dello Sport:

"Da quanto risulta, non ci saranno provvedimenti in vista di Napoli-Juventus, big match della diciottesima giornata di serie A. Questa l'indicazione arrivata al termine dell'incontro al Viminale chiesto a seguito degli scontri sulla A1 tra ultras di Roma e Napoli. L'incontro si è tenuto alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di quello per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e del presidente della Figc Gabriele Gravina".

Napoli-Juve

"Il Viminale sta valutando l'adozione di misure di prevenzione ancora più stringenti di quelle attuali e procedendo con gli accertamenti sui fatti accaduti. Ora sono in corso di valutazione nell'osservatorio di oggi, ci sarà una riunione e poi li valuterà il ministro dell'interno", aveva detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, uscendo dall'incontro: