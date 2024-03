ULTIM'ORA - Attesa per la squalifica di Acerbi, si profila un aut aut per il difensore: i dettagli

Ultime Notizie - Dopo quello che è accaduto in campo con Juan Jesus, si attende la decisione del Giudice Sportivo Mastandrea. Se dovesse essere confermato l'art.28 con l'insulto razziale si tratterebbe di 10 giornate di squalifica, più eventuali aggravanti. Se dovesse essere assolto, Acerbi invece avrebbe 0 giornate di squalifica. Insomma, non ci sarebbe via di mezzo per il difensore nerazzurro.

Sentenza Acerbi in arrivo, l'attesa sulla decisione

Il difensore dell'Inter era stato prima convocato da Spalletti per la tournéè in Usa e poi escluso dopo un colloquio avvenuto a Coverciano, in attesa che la vicenda arrivi a una conclusione. Ovviamente una squalifica potrebbe avere degli effetti anche sulle future scelte del ct per l'Europeo di giugno.