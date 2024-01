UFFICIALE - UEFA, si dimette Boban: la nota ufficiale (e i motivi)

Scossone in casa UEFA: Zvonimir Boban si è dimesso, non è più il Chief of Football dell’organizzazione calcistica europea.

UEFA, addio Boban: comunicato e motivi

Questo il comunicato diramato: “La UEFA desidera annunciare la separazione da Zvonimir Boban dall’organizzazione di comune accordo. Boban è entrato nel 2021 come capo del calcio e ha avviato diversi progetti significativi nello sviluppo tecnico, tra cui la creazione dello UEFA Football Board e dello Youth Football Forum. La UEFA esprime la sua gratitudine al signor Boban per il suo servizio dedicato e gli augura buona fortuna per i suoi impegni futuri di carriera».

Una separazione che nascerebbe dai contrasti dell’ex dirigente del Milan con l’attuale presidente della UEFA Aleksander Ceferin a proposito di dinamiche politiche e organizzative. In particolare, secondo Boban in una lettera aperta, vorrebbe cambiare lo statuto per ricandidarsi.