UFFICIALE - Toronto: "Esordio rimandato per Insigne: è ancora infortunato"

Ultime notizie - Lorenzo Insigne dovrà ancora rimandare una volta il suo esordio in MLS con il Toronto. L'ha comunicato poco fa il club canadese.

A comunicare il forfait dell'ex capitano del Napoli è stato lo stesso Toronto attraverso Twitter:

? Lorenzo Insigne won't be ready to make his Toronto FC debut this weekend (July 9) as planned, because he's still dealing with the calf injury from international duty last month.



?? The new target date for his debut is now July 23 vs Charlotte at BMO Field.#Insigne #TFCLive pic.twitter.com/fVhzYF9sEb