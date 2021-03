Serie A - Samir Handanovic positivo al Covid-19. La squadra ha fatto ieri i tamponi dopo la positività di Danilo D'Ambrosio. Questo il comunicato dell'Inter. "FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione".