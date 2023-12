UFFICIALE - Supercoppa, niente supplementari: cosa prevede il regolamento

Notizie Calcio Napoli - C’è anche la Supercoppa in programma per il Napoli nel 2024. Competizione che, come si legge sul sito ufficiale della Lega non avrà tempi supplementari:

"La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal 'Regolamento del Giuoco del Calcio' al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)"