UFFICIALE - SSC Bari, il direttore sportivo Polito non sarà confermato

Ciro Polito, direttore sportivo della SSC Bari, non è stato confermato per la prossima stagione. Il comunicato:

SSC Bari comunica la decisione di non confermare Ciro Polito nel ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al dirigente campano va un sentito ringraziamento per l'impegno e la dedizione alla causa biancorossa dimostrati in questi tre anni di collaborazione culminati con una promozione in Serie B e una finale Playoff per la massima serie, unitamente ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni, sportive e non.