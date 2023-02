UFFICIALE - Spezia, Gotti esonerato: l'annuncio della società

Notizie Calcio - Ora è ufficiale: Luca Gotti non è più l’allenatore dello Spezia. Quartultimo in classifica a soli +2 sulla zona salvezza, per l’allenatore veneto è stato fatale il 2-2 in casa dell’Empoli incassato all’ultimo minuto dopo una lunga fila di risultati non positivi.Â

Spezia, esonerato Gotti: l'annuncio del clubÂ

Castellani ancora una volta fatale per il tecnico 55enne. Dal campo toscano arrivò il licenziamento all’Udinese e ora la storia si ripete. "Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il Club intende ringraziare il tecnico per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali", si legge dal sito ufficiale della società ligure.Â