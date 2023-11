UFFICIALE - Spagna-Georgia, Kvaratskhelia titolare contro le furie rosse: le formazioni

Dallo stadio Josè Zorrilla di Valladolid questa sera va in scena la sfida tra Spagna e Georgia valida per la penultima giornata del Girone A delle qualficazioni ad Euro 2024. Dopo il pareggio casalingo di tre giorni fa contro la Scozia, in cui Kvaratskhelia ha segnato una doppietta, la Georgia scende di nuovo in campo per provare a vendicare il 7-1 rimediato in casa contro la Spagna a inizio settembre. Ovviamente Khvicha Kvaratskhelia è titolare nell'attacco della squadra di Sagnol.



Ecco le due formazioni che si sfidano questa sera dalle ore 20:45:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Martinez, Gayà; Gavi, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran, Morata, Williams

Georgia (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Kirkvelia, Kashia, Lochoshvili, Azarovi; Chakvetadze, Kvekveskiri, Kochorashvili; Mikautadze, Kvaratskhelia