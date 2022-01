UFFICIALE - Sampdoria, D'Aversa esonerato: il comunicato

L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club. Il sostituto è l'allenatore della Primavera Felice Tufano.

In casa Sampdoria si cambia. Dopo l’esonero di Roberto D’Aversa sarà Felice Tufano a guidare la seduta di allenamento alle 15:00 della Sampdoria, in vista della gara di Coppa Italia con la Juventus in programma martedì 18 gennaio alle 21.00.

Insieme all’allenatore della Primavera ci saranno i preparatori dei portieri Fabrizio Lorieri e Daniele Battara, il video analist Sergio Spalla, il preparatore atletico Massimo Catalano, il collaboratore tecnico Angelo Palombo e il preparatore che si occupa degli infortunati Umberto Borino.