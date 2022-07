UFFICIALE - Ritiro Dimaro, la SSC Napoli annuncia il programma giorno per giorno

Da sabato 9 luglio inizierà ufficialmente la stagione del Napoli 2022/2023. Gli azzurri si ritroveranno in Val di Sole dove svolgeranno la prima parte del ritiro pre campionato a Dimaro-Folgarida fino al 19 luglio. Il primo allenamento è previsto per sabato mattina alle ore 10 al Centro Sportivo di Dimaro. Il ricco programma prevede il tradizionale incontro tra Spalletti e due calciatori con i tifosi martedì 12 luglio al Centro Congressi di Folgarida alle ore 21.15. Giovedì 14 luglio ci sarà la prima amichevole a Dimaro contro la Anaune Val di Non alle ore 18. Seconda amichevole in programma domenica 17 luglio contro il Perugia alle ore 18. La squadra verrà presentata al pubblico sabato 16 luglio in Piazza Madonna della Pace. Saranno due gli eventi di natura ludica sempre targati Made in Sud il 13 luglio e il 15 luglio in serata in Piazza Madonna della Pace.

RItiro Dimaro

Questo il programma completo:

Venerdì 8 luglio: arrivo della squadra in Val di Sole per la cena

Sabato 9 luglio: primo allenamento al Centro Sportivo di Dimaro (ore 10); nel pomeriggio seconda seduta di allenamento (ore 17.30).

Domenica 10 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30)

Lunedi 11 luglio: allenamento mattutino (ore 10), pomeriggio riposo

Martedì 12 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30). Alle 21.15 Spalletti e due calciatori incontrano i tifosi al Centro Congressi di Folgarida

Mercoledì 13 luglio: allenamento mattutino (ore 10), pomeriggio riposo. Evento Made in Sud in serata a Piazza Madonna della Pace.

Giovedì 14 luglio: mattina riposo, pomeriggio amichevole con l’Anaune Val Di Non al Centro Sportivo di Dimaro alle ore 18.

Venerdì 15 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30). In serata secondo appuntamento con Made in Sud in Piazza Madonna della Pace.

Sabato 16 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30). In serata presentazione della squadra ai tifosi in Piazza Madonna della Pace.

Domenica 17 luglio: mattina riposo. Nel pomeriggio amichevole contro il Perugia (ore 18)

Lunedì 18 luglio: allenamento mattutino (ore 10) / possibile riposo, allenamento pomeridiano (ore 17.30).

Martedì 19 luglio: ultimo allenamento mattutino e partenza.

