Calciomercato - Era nell'aria da tempo, ora è ufficiale, Vincenzo Pisacane è il nuovo agente di Lorenzo Insigne. Sul proprio canale Instagram, l'agente della G.E.V. Sport annuncia l'arrivo in scuderia del capitano del Napoli.

"Benvenuto, Lorenzo! Un orgoglio averti nella nostra agenzia. Un privilegio lavorare con te. Per noi oggi è un giorno importante, Capitano. Siamo felici. Felici di averti con noi come uomo e felici di poterti rappresentare come atleta. Avanti tutta!", e