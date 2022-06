Ultime calcio - Nuova avventura in panchina per Andrea Pirlo. Ad un anno di distanza dall'addio alla Juventus, l'ex centrocampista inizia una nuova avventura lontano dall'Italia: vola in Turchia, dove allenerà il Fatih Karagümrük.

Andrea Pirlo

Pirlo torna ad allenare e lo fa in Turchia

Come riportato da Sky Sport, c'è la firma sul contratto della durata di un anno con il club militante nel massimo campionato, chiuso in ottava posizione nella stagione da poco conclusa.