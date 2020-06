UFFICIALE - Nuovo calendario Serie A: il Napoli inizia a Verona alle 19.30, azzurri mai di pomeriggio. Si chiude il 2 agosto

Ultime notizie calcio Napoli - La Serie A è pronta a ripartire e la Lega, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato quello che sarà il nuovo calendario che accompagnerà per mano alla sua naturale conclusione questa stagione tribolata e caratterizzata in maniera inevitabile dalla pandemia che ha costretto praticamente tutto il globo o quasi al lockdown. Confermato che si partirà il 20 giugno con i recuperi 6° giornata di ritorno. Alle 19.30 Torino-Parma, mentre alle 21.45 sarà la volta Verona-Cagliari. Il giorno dopo, invece, spazio ad Atalanta-Sassuolo (19.30) e Inter-Sampdoria (21.45). Il Napoli invece taglierà i nastri di partenza il 23 giugno alle ore 19.30 a Verona, contro l'Hellas. Confermata l'indiscrezione degli ultimi giorni che vedeva gli azzurri mai impegnati nelle gare che si disputeranno alle 17.15, mentre per quanto riguarda l'epilogo la data è fissata al due agosto. Ancora da stabilire gli orari degli ultimi tre turni.

Calendario Napoli

Questi gli orari le gare che vedranno protagonista il Napoli.

Verona-Napoli (martedì 23, ore 19.30 - DAZN)

Napoli-Spal (domenica 28 giugno, ore 19.30 – SKY)

Atalanta-Napoli (giovedì 2 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Napoli-Roma (domenica 5 luglio, ore 21.45 – SKY)

Genoa-Napoli (mercoledì 8 luglio, ore 19.30, SKY)

Napoli-Milan (domenica 12 luglio, ore 21.45 – SKY)

Bologna-Napoli (mercoledì 15 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Napoli-Udinese (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Parma-Napoli (mercoledì 22 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Clicca sui file in allegato per le giornate nel dettaglio