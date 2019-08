UFFICIALE - Numeri di maglia del Napoli, manca ancora Lozano mentre la 99 resta a Milik [FOTO]

Ultime notizie Napoli - E' tutto pronto per la nuova Serie A ed il Napoli si presenta ai nastri di partenza, come annunciato anche dallo stesso Carlo Ancelotti nella conferenza stampa alla vigilia della partita d'esordio contro la Fiorentina, con l'obiettivo dichiarato di lottare per vincere qualcosa nel corso della stagione. Nel frattempo, come si apprende sul sito della Lega, sono stati resi ufficiali i numeri di maglia dei calciatori azzurri.

Numeri di maglia del Napoli

Resta scoperta la numero 9, con Milik che è stato confermato come numero 99, così come sono stati confermati quelli di Elmas, Manolas e Di Lorenzo, che avranno rispettivamente la 12, la 44 e la 22. Non ne è stato ancora assegnato uno ad Hirving Lozano, che proprio oggi è stato ufficializzato e che potrebbe prendere la numero 11 in caso di addio di Ounas, in odore di cessione e pronto a salutare per trovare maggiore spazio.