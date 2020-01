UFFICIALE - Niente Napoli per Koutris: è un nuovo giocatore del Maiorca

Ultime calcio mercato Napoli - Accostato al Naoli per diverso tempo, Leonardo Koutris ha trovato una nuova sistemazione andando a giocare con il Maiorca in prestito semestrale. Il giocatore, ex Olympiakos, ha parlato al sito ufficiale del club spagnolo:

"Sono molto felice di essere parte del Maiorca e sono motivato ad iniziare e raggiungere i nostri obiettivi. Ho incontrato Ariel Ibagaza, so che è un giocatore che ha fatto la storia del club e mi ha detto che dovevo venire in una società così importante”.

Koutris