UFFICIALE - Natan e Lobotka ko, arrivano le diagnosi degli infortuni

Ultime notizie Napoli - Infortuni Natan e Lobotka, arrivano le diagnosi dalla SSC Napoli. Dopo la gara dell'Olimpico, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma il 29 dicembre allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30). La squadra si è divisa in due gruppi.

Infortuni Natan e Lobotka ko, diagnosi e tempi di recupero

Natan si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni.

si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni. Lobotka ha riportato una infrazione costale e verrà valutato nei prossimi giorni.

Tempi di recupero per Natan? Con sintomi lievi si può auspicare a un Return To Sport in 2 settimane, mentre con lussazioni di 2°-3° grado stabili si può allungare il percorso riabilitativo fino a 8 settimane prima di reinserire l'atleta in campo.

SSC Napoli, il report

Coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Roma hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in torello, lavoro aerobico e seduta tecnico tattica.