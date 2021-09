Ultime notizie calcio Napoli - Attraverso l'ordinanza numero 445/2021, il Comune di Napoli ha disposto l'estensione del divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione della partita del Napoli contro Spartak Mosca, in programma per domani sera.

Napoli Spartak Mosca