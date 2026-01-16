UFFICIALE - Napoli-Sassuolo, scelto arbitro e VAR del match

Notizie Napoli - Si torna subito in campo con la sfida del Maradona tra Napoli e Sassuolo. Gli azzurri sfidano i neroverdi di Grosso per la gara valida per la ° giornata di Serie A. Ecco le designazioni arbitrali:

Arbitri 21° giornata Serie A, le designazioni

NAPOLI – SASSUOLO    Sabato 17/01 h. 18.00

FOURNEAU 

BARONE – POLITI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:        ABISSO
 

PISA – ATALANTA    Venerdì 16/01 h. 20.45

MARCHETTI

MELI – LUCIANI

IV:      MARINELLI

VAR:     MARINI

AVAR:       LA PENNA

UDINESE – INTER    Sabato 17/01 h. 15.00

DI BELLO

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV:      FELICIANI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       LA PENNA

CAGLIARI – JUVENTUS    Sabato 17/01 h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – MORO

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     GUIDA

PARMA – GENOA    h. 12.30

PAIRETTO

BACCINI – TRINCHIERI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     PATERNA

AVAR:     DI PAOLO

BOLOGNA – FIORENTINA    h. 15.00

DOVERI

ROSSI L. – FONTEMURATO

IV:     COLOMBO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARESCA

TORINO – ROMA    h. 18.00

CHIFFI

BERTI – ROSSI C.

IV:       TREMOLADA

VAR:     ABISSO

AVAR:     GUIDA

MILAN – LECCE    h. 20.45

ZUFFERLI

CECCON – LAUDATO

IV:     MARCENARO

VAR:      NASCA

AVAR:       MAZZOLENI

CREMONESE – H. VERONA    Lunedì 19/01 h. 18.30

ARENA

COSTANZO – CIPRESSA

IV:       COLOMBO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      PICCININI

LAZIO – COMO    Lunedì 19/01 h. 20.45

FABBRI

PERROTTI – CAVALLINA

IV:     FELICIANI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MARESCA

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    78

    33
    25
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    66

    33
    20
    6
    7

  • logo MilanMilanCL

    63

    32
    18
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    60

    32
    17
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    33
    16
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    58

    33
    18
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    32
    14
    6
    12

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    45

    33
    13
    6
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    39

    32
    11
    6
    15
  • 13º

    logo ParmaParma

    39

    33
    9
    12
    12
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    36

    32
    9
    9
    14
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    35

    32
    8
    11
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    27

    32
    6
    9
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    27

    32
    7
    6
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    32
    3
    9
    20
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    32
    2
    12
    18
