UFFICIALE - Napoli-Salernitana, arbitra Marinelli. Al VAR un nome che non farà impazzire Mazzarri

Notizie Calcio Napoli - Diramate le designazioni per la 20a giornata di Serie A e in particolare l’arbitro di Napoli-Salernitana. Sarà esattamente Livio Marinelli a dirigere il derby campano in programma sabato alle ore 15.00 al Maradona. Al Var ci sarà invece Marco Di Bello che proprio di recente ha indispettito Walter Mazzarri in occasione di Napoli-Monza reo di aver permesso troppi falli duri. "Sembrava rugby", sottolinearono sia tecnico che il Ds nel post partita.

MARINELLI

LO CICERO – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: DI BELLO

AVAR: CHIFFI