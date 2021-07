UFFICIALE - Napoli-Pro Vercelli in chiaro in tv! Diretta esclusiva alle ore 17:30

Napoli - Arriva il comunicato ufficiale per Napoli Pro Vercelli in chiaro in esclusiva in tv su Canale 21.

Un appuntamento importante per tutti i tifosi del Napoli, che darà il via all'intensissima stagione calcistica 2021/22: moltissime novità in arrivo per i telespettatori di Canale 21 e la prima è prevista proprio per Sabato 24 Luglio. Canale 21 trasmetterà in diretta esclusiva Napoli-Pro Vercelli in chiaro in tv, la seconda amichevole della nuova stagione del Napoli in ritiro a Dimaro, prevista per le 17.30 al campo di Carciato. Canale 21 ha previsto una giornata speciale per i suoi telespettatori. A partire dalle ore 17.00 lo studio di Tutti In Ritiro sarà collegato con il Trentino.

Conduce Titti Improta, ospiti Peppe Iannicelli e il ‘Pampa’ Roberto Sosa. Alle 17.30 fischio di inizio e via alla partita con telecronaca di Umberto Chiariello e commento tecnico di Francesco Turrini, interviste post-partita a cura di Fabio Tarantino.

A partire dalle ore 21 la sfida sarà trasmessa nuovamente in replica, poi a partire dalle 23 l’abituale appuntamento serale con Tutti In Ritiro con gli highlights della partita, il commento di opinionisti e tifosi e tutti gli ospiti del ricco parterre di Canale 21. Diretta esclusiva su digitale terrestre LCN 12 in Campania e LCN 10 nel Lazio. Tutti In Ritiro proseguirà fino al 25 luglio con la programmazione relativa al ritiro di Dimaro per poi riprendere dal 5 al 14 agosto con la trasmissione dedicata al ritiro di Castel Di Sangro.