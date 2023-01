UFFICIALE - Napoli-Juve, biglietti settori superiori in vendita da domani a dosi limitate: i dettagli

Biglietti Napoli Juve Superiori. Il 13 gennaio 2023 si giocherà Napoli Juventus, biglietti in vendita già in queste ore per i settori inferiori e c'è tanta attesa dei tifosi per i biglietti Napoli Juve 2023 per Curve Superiori e gli altri settori. Ecco il comunicato sul sito ufficiale della SSC Napoli in merito alla vendita dei biglietti deli settori superiori:

"A partire dalle ore 10 di domani 4 gennaio saranno messi in vendita i biglietti degli Anelli Superiori dei distinti e delle curve per la gara Napoli-Juventus, 18esima giornata in programma il 13 gennaio.

La vendita avverrà per una quota determinata di tagliandi che verrà posta sul circuito Ticketone a scadenza quotidiana".