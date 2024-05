UFFICIALE - Napoli fuori l'Europa dopo 15 anni

Napoli - Disastro del Napoli dello Scudetto che la stagione dopo quella la vittoria del campionato chiude al 10 posto in campionato, adesso è ufficiale che il Napoli è fuori da ogni competizione europea per la prossima stagione. C'era la speranza 9 posto con la Conference League che sarebbe arrivata in caso di vittoria della finale dei prossimi giorni della Fiorentina, ma niente da fare. Ora è il Torino che spera nei viola. Ora il Napoli è fuori dall'Europa dopo 15 anni e 14 anni consecutivamente in Europa, è ufficiale.