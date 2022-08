UFFICIALE - Napoli, due giorni liberi: fissata la ripresa dei lavori

Dopo il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli riprenderà martedì pomeriggio gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center.

Napoli due giorni di riposo

Gli azzurri prepareranno il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 15 agosto alle ore 18.30.

