UFFICIALE - Minuto di silenzio su tutti i campi per le vittime del tragico incidente di Firenze

Dopo l'incidente nel cantiere a Firenze, la FIGC ha deciso di disporre un minuto di raccoglimento su tutti i campi per le gare che si svolgeranno in questo weekend.

Il comunicato ufficiale della FIGC

Questo il comunicato ufficiale: "In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana".

Un minuto di silenzio, dunque, su tutti i campi: "Il minuto di raccoglimento verrà osservato in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma da oggi e per l’intero fine settimana" si legge sul sito della FIGC.