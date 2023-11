UFFICIALE - Meret dà forfait in nazionale, Spalletti lo 'sconvoca' per le partite con Macedonia e Ucraina

Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale contro Macedonia del Nord (17 novembre) e Ucraina (lunedì 20). Entrambe le partite saranno decisive per gli Azzurri in vista delle qualificazioni ai prossimi Europei, in programma la prossima estate in Germania.

Dopo questa giornata di Serie A, tre calciatori azzurri sono stati "sconvocati" dal CT Luciano Spalletti a seguito di alcuni problemi fisici rimediati nelle rispettive gare di club. Si tratta di Davide Calabria, Alex Meret e Rafael Toloi. Al momento non è prevista alcuna nuova convocazione al posto dei tre infortunati.