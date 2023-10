UFFICIALE - Maggio entra a far parte dello staff delle nazionali giovanili italiane: svelato il ruolo

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), tramite il proprio sito ufficiale (figc.it), ha reso noto l'elenco dei 44 calciatori dell'Italia Under 15 convocati dal tecnico federale Enrico Battisti in vista del raduno del centro-nord in programma giovedì 19 ottobre alle ore 14:45 presso il Campo 1 "Fabio Bresci" del Centro Tecnico Federale "Luigi Ridolfi" di Coverciano (FI). Tra i membri dello staff azzurro Under 15 c'è anche l'ex terzino del Napoli Christian Maggio.

L'elenco dei convocati presente sul sito ufficiale della FIGC:

PORTIERI

Alessandro Balestreri (AC Monza), Nicola Davolio (Brescia Calcio), Tommaso Mazzi (ACF Fiorentina), Riccardo Vettore (Venezia FC)

DIFENSORI

Andrea Ansideri (ACF Fiorentina), Rosario Buscema (AC Monza), Gabriele Castellucchio (US Cremonese 1903), Federico Danesin (US Sassuolo Calcio), Luca Di Marco (AC Milan), Cristian Di Nicuolo (US Sassuolo Calcio), Karim Diop (UC Sampdoria), Djibril Diallo (Parma Calcio 1913), Leonardo Falzoni (Hellas Verona FC), Christian Franco (Juventus FC), Gabriele Mandirola (Genoa CFC), Lorenzo Marrone (ACF Fiorentina), Federico Melani (ACF Fiorentina), Guglielmo Mosca (Juventus FC), Mohamed Force Toure (Bologna FC 1909), Yara Moussa (US Sassuolo Calcio)

CENTROCAMPISTI

Nana Jeffrey Baffoh (US Sassuolo Calcio), Giovanni Francesco Baldini (Bologna FC 1909), Pietro Bogoncelli (Hellas Verona FC), Cossio Mattia Brizzolari (Genoa CFC), Fabio Coratella (ACF Fiorentina), Alessandro De Maurizi (Bologna FC 1909), Tito Maria Fabbri (US Sassuolo Calcio), Agostino Fazio (Genoa CFC), Riccardo Marangon (Torino FC), Giuseppe Martone (AC Monza), Tommaso Rigato (Venezia FC), Dylan Scibilia (Torino FC)

ATTACCANTI

Denis Patrick Aevoaei (AS Cittadella), Federico Azzi (ACF Fiorentina), Riccardo Cantini (UC Sampdoria), Kevin Fustini (Bologna FC 1909), Gaetano Leone (Hellas Verona FC), Giovanni Longobardi (Genoa CFC), Owen Nti Boateng (US Sassuolo Calcio), Matteo Persichitti (Brescia Calcio), Pietro Peruch (Parma Calcio 1913), Ivan Pupo (Calcio Lecco 1912), Anthony Tagliente (Parma Calcio 1913), Rosindo Zanni (AC Monza)

STAFF

Enrico Battisti (Allenatore)

Christian Maggio (Assistente Allenatore)

Bruno Redolfi (Assistente Allenatore)

Fabrizio Capodici (Preparatore dei Portieri)

Luca Bossi (Preparatore Atletico)

Lorenzo Sapegno (Medico)

Vito Caiolo (Medico)

Luca De Marchi (Fisioterapista)

Francesco Lupi (Segretario)