Notizie calcio - Premier, il campionato non ripartirà ad inizio maggio Lo rende noto la Lega inglese in un comunicato.

Il ritorno in campo del campionato inglese, quindi non inizierà agli albori del prossimo mense a causa del prolulngarsi dell'emergenza causata dalla pandemia mondiale di cornavirus.

Non c'erano i presupposti perchè ciò accadesse, per una questione di sicurezza e per la contrarietà dei calciatori che non hanno avallato il loro ritorno in campo.

Lo riportano i colleghi di Sky