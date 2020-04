La Liga Spagnola pensa già al ritorno in campo: partite ogni 72 ore e 2 pause durante la partita

Notizie calcio - La Liga lavora per farsi trovare pronta al momento del ritorno in campo. Al termine di una riunione che ha visto coinvolte tutte le parti in causa è stato raggiunto un accordo tra l’associazione calciatori e la Federazione spagnola per giocare ogni 72 ore. L’AFE, assocalciatori spagnola, fa dunque marcia indietro e si accorda con la federazione per giocare ogni 72 ore (inizialmente l’accordo con la Liga prevedeva di scendere in campo ogni 48 ore, mentre adesso la federazione, RFEF, impone che siano 72).

Come si legge nel comunicato, il presidente della Federazione Luis Rubiales ha dato assoluta priorità alla salute dei calciatori: la RFEF ha sottolineato infatti come saranno molto attenti alle temperature durante i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. Si giocherà infatti solo se ci saranno le giuste condizioni. Inoltre, saranno autorizzate due pause per l’idratazione da parte dei giocatori in ogni tempo. A riportarlo è il portale di Gianluca Di Marzio.