UFFICIALE - Champions League su Sky dal 2024! Partite anche su TV8 e Prime Video

È ufficiale: la UEFA Champions League cambia canale!

Dove vedere la Champions?

Dove vedere la Champions? L'annuncio è di poche ore fa: Sky Sport si è aggiudicata i diritti televisivi in esclusiva per le partite di Champions League dal 2024 al 2027. Non solo: oltre alla Champions League, Sky trasmetterà in esclusiva anche le partite di Europa League (che fino ad ora erano su DAZN).

Nell'accordo, tuttavia, rientra anche Amazon Prime Video, che trasmetterà ogni settimana la partita migliore del mercoledì sera. Alcune partite di Champions verranno trasmesse gratis e in chiaro, molto probabilmente su TV8, il canale di Sky visibile in chiaro sul digitale terrestre.