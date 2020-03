Ultime notizie calcio. Un'autentica rivoluzione quella che la UEFA sta decretando in queste ore: dopo l'attesa decisione di rinviare al 2021 i prossimi Europei, la federazione internazionale ha preso altri importanti provvedimenti per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Come si apprende, si è infatti deciso di rimandare anche le finali della prossima Nations League, l'Europeo Under21 e l'Europeo femminile, tutti programmati tra giugno e luglio 2021.