UFFICIALE - Juventus-Torino, cambia l'arbitro: Massa al posto di Rapuano

E' cambiato l'arbitro del derby di Torino. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l'AIA ha annunciato la sostituzione dell'infortunato Antonio Rapuano con Davide Massa:

"L'Associazione Italiana Arbitri comunica che l'arbitro Antonio Rapuano, inizialmente designato per la direzione della gara Juventus-Torino (in programma sabato 7 ottobre alle ore 18), sarà sostituito da Davide Massa. La modifica si è resa necessaria in seguito ad un infortunio muscolare alla schiena".