UFFICIALE - Juventus, quattro positivi al Coronavirus nell'U23: il comunicato

Ultimissime notizie - Brutte notizie in casa Juventus, con gli allenamenti dell'U23 che ripartono con l'assenza di 4 calciatori: si tratta dell portiere Marco Raina, il difensore Gabriele Boloca, il centrocampista Enzo Barrenechea e l'attaccante Marco Da Graca, che sono risultati positivi al Covid.

Lo comunica la Juventus stessa, con questa nota:

"Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori della Juventus U23 Enzo Barrenechea, Gabriele Boloca, Marco Da Graca e Marco Raina.

Queste persone stanno già osservando le norme previste. La Juventus U23, che ricomincerà la sua attività il 30 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie.

Juventus comunica, inoltre, che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 anche di due calciatori della U19 oltre a quella di un membro dello staff tecnico e tutti sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore".