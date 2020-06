UFFICIALE - Juventus, lesione al bicipite femorale per De Sciglio: prossimo controllo tra 10 giorni

Notizie Calcio - Arrivano brutte notizie dell’infermeria bianconera per Maurizio Sarri: l’allenatore della Juventus, infatti, dovrà rinunciare per le prossime settimane a Mattia De Sciglio. Il terzino, costretto a uscire anzitempo dalla gara con il Bologna per un problema muscolare, ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il comunicato!

“Mattia De Sciglio, a seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato nel corso della partita di Bologna, oggi è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il prossimo controllo è previsto tra circa 10 giorni”, si legge nel comunicato.

Emergenza terzini

Out per infortunio Alex Sandro, squalificato Danilo, infortunato De Sciglio, contro il Lecce – prossima gara di campionato – Sarri avrà a disposizione solo Cuadrado in quel ruolo. L’allenatore bianconero dovrà così correre ai ripari e per l’occasioni schiererà con ogni probabilità nel ruolo di terzino di sinistra il francese Matuidi.