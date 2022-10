UFFICIALE - Juventus, bilancio 21/22 disastroso: rosso di -254.3mln, entrate giù del 7.8%

E’ stata pubblicata la 'Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022' della Juventus. Il club bianconero ha chiuso il bilancio relativo allo scorso esercizio con un rosso di 254,3 milioni di euro. I ricavi si sono attestati a quota 443,4 milioni di euro, in diminuzione del 7,8% rispetto al

dato di 480.7 milioni di euro della scorsa stagione.

Juventus bilancio in rosso

La Juventus ha chiuso il bilancio con una perdita consolidata di 254.3 milioni di euro. Questa la spiegazione riportata nel comunicato: "L’esercizio 2021/2022 chiude con una perdita consolidata di € 254,3 milioni, rispetto alla perdita di € 209,9 milioni dell’esercizio precedente. Nel dettaglio, l’incremento della perdita dell’esercizio - pari a € 44,4 milioni - è principalmente dovuto a minori ricavi per € 37,3 milioni; tale calo è originato da minori diritti audiovisivi e proventi media per € 64,8 milioni (soprattutto per effetto del minor numero di partite di Campionato e UEFA Champions League rispetto all’esercizio 2020/2021, che beneficiava dello spostamento di alcune partite dalla stagione 2019/2020), parzialmente compensati da maggiori ricavi da gare per € 24,5 milioni (seppur ancora significativamente penalizzati dalla pandemia) e da altre voci minori. I costi operativi, gli ammortamenti e accantonamenti netti sono - nel complesso - sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. I costi operativi risultano in aumento principalmente per il personale tesserato (€ +27,7 milioni) e per i servizi esterni (€ +10,4 milioni), in parte compensato da minori oneri da gestione diritti calciatori (€ -5,5 milioni). A fronte di tali maggiori costi, sono stati registrati minori ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi € 31,9 milioni (di cui € 24,1 milioni correlati al personale tesserato)".

