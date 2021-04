Ultime calcio - La Juventus ha diramato la lista dei giocatori a disposizione di Pirlo per il derby contro il Torino, in programma domani alle 18. Fuori Buffon (squalificato), Demiral e Bonucci (positivi al COVID-19) oltre a Dybala, Arthur e McKennie per il festino privato. Aggregati gli Under 23 Israel, De Marino e Correia.