UFFICIALE - Juve-Napoli, l'Osservatorio rinvia la decisione al Casms: settore ospiti a "rischio" chiusura?

Novità importante per quanto riguarda la vendita dei biglietti di Juventus-Napoli. L'Osservatorio ha infatti rinviato alle valutazioni del Casms per quanto riguarda l'individuazione ad adeguate misure di rigore. Contestualmente, si comunica che non è possibile al momento procedere alla vendita biglietti.

Va ricordato però che la vendita dei biglietti per il settore ospiti dell'Allianz Stadium è già avvenuta da diverse settimane, facendo risultare il sold out in poche ore. Sono infatti attesi circa 2.300 tifosi del Napoli a Torino. Adesso bisogna vedere cosa accadrà in base a quest'ultima decisione dell'Osservatorio che rinvia al Casms la decisione per l'individuazione di adeguate misure di rigore.

Insomma, c'è il serio rischio che venga chiuso il settore ospiti a 24 ore da Juventus-Napoli: assurdo.