UFFICIALE - Italia, l'Under 19 si qualifica per le semifinali dell’Europeo e per i Mondiali Under 20

Italia Under 19

L’Under 19 si qualifica per le semifinali dell’Europeo e per i Mondiali Under 20

Obiettivo raggiunto grazie alla vittoria sulla Slovacchia e al successo della Francia contro la Romania. E' quanto riporta l'account Twitter ufficiale della Nazionale italiana.

