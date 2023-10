UFFICIALE - Italia, Chiesa ha lasciato il ritiro

Federico Chiesa lascia il ritiro azzurro di Coverciano per problemi fisici: la decisione è stata presa oggi dopo un nuovo consulto e il quinto allenamento saltato con il gruppo.

Federico Chiesa

Chiesa lascia il ritiro dell'Italia

L'esterno della Juventus farà quindi ritorno nel club di appartenenza. Rimane invece a disposizione Mattia Zaccagni, che si è aggregato ieri dopo aver saltato la prima parte del raduno per un fastidio alla caviglia destra: il giocatore della Lazio però non seguirà i compagni in partenza questo pomeriggio per Bari ma rimarrà a Coverciano per proseguire un lavoro specifico con alcuni collaboratori del ct.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli